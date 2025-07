Marchand analizzato dall’Università | nessuno sott’acqua come lui guadagna mezzo secondo in una virata

Léon Marchand ieri ha sfracellato il record mondiale dei 200 metri misti, in semifinale ai Mondiali di nuoto. Oggi ha vinto uno scontato oro. E se non fosse bastata l’analisi scientifica del marziano che ne aveva fatto poco tempo L’Equipe, oggi El Paìs ne pubblica un’altra che rende benissimo che razza di pesce sia il campione francese. La firma Raúl Arellano, il del Laboratorio di Acquatica dell’Università di Granada. Arellano con i tempi parziali davanti nota una cosa: vola sott’acqua. Il record è diventato suo in immersione. “ Dopo la prima virata, tra farfalla e dorso, pur toccando il muro con 0,22 secondi di ritardo rispetto all’americano Shaine Casas, è emerso con 0,20 secondi di vantaggio, quasi mezzo secondo di vantaggio in quel tratto e un netto vantaggio sul resto dei concorrenti – più di un secondo – che già nuotavano in vantaggio sul record mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

