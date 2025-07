Maratea trovato il cadavere carbonizzato di un 19enne L’auto parcheggiata e la tanica di benzina | cosa sappiamo

Potenza, 31 luglio 2025 – Sono ancora da chiarire la cause della morte di un 19enne, il cui corpo è stato trovato carbonizzato ieri sera in un dirupo a Maratea, al confine con il comune di Sapri. Nella zona c’era stato un incendio di sterpaglie. Al lato della statale 18 Tirrena Inferiore, vicino al luogo del ritrovamento, è stata rinvenuta l’auto presumibilmente guidata dalla vittima. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Lagonegro. L’ipotesi al momento considerata più probabile è quella del suicidio. Secondo un prima ricostruzione il ragazzo, originario del Salernitano, avrebbe parcheggiato l'auto, scavalcato il muretto di una piazzola vicino al dirupo e si sarebbe cosparso di benzina, prima di darsi fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maratea, trovato il cadavere carbonizzato di un 19enne. L’auto parcheggiata e la tanica di benzina: cosa sappiamo

