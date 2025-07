Maratea trovato cadavere carbonizzato di un 19enne in un dirupo

Maratea, trovato in un dirupo il cadavere carbonizzato di un 19enne - Un’ auto abbandonata, un incendio in corso. Poi, a fiamme domate, la scoperta. È stato trovato così nella sera del 30 luglio il cadavere carbonizzato di un diciannovenne in un dirupo a Maratea (Potenza), vicino al confine con la Campania.

