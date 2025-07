Maratea 19enne trovato carbonizzato in un dirupo | indagini in corso

Il cadavere carbonizzato di un giovane di 19 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri in dirupo a Maratea (Potenza), al confine con Sapri (Salerno), dove c'era stato un incendio. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Lagonegro (Potenza), per accertare le cause dell’incendio che ha portato alla morte del giovane. Tra gli elementi che gli investigatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maratea, 19enne trovato carbonizzato in un dirupo: indagini in corso

In questa notizia si parla di: maratea - trovato - carbonizzato - dirupo

