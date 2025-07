Manoppello avrà la piscina comunale | ottenuto un finanziamento regionale da 2milioni di euro FOTO

“Finalmente diamo concretezza a un sogno”. Queste le parole con cui il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, annuncia il finanziamento regionale da 2 milioni di euro (2milioni e 20mila euro) grazie al quale sarà possibile costruire la piscina comunale. Il progetto già c’è e prevede la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

