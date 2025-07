Manifesti razzisti affissi a Roma dalla Lega l'assessora Lucarelli | Non è ideologia sono le regole

Continua la battaglia della Lega per l'affissione dei manifesti razzisti a Roma. Dopo aver minacciato di sporgere denuncia, parla di censura. L'assessora Lucarelli a Fanpage.it: "Il nostro approccio non è ideologico, ma regolamentare", spiega sulla questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manifesti - razzisti - roma - lega

Manifesti razzisti contro referendum cittadinanza. Il Pd: «Diffamatori e vigliacchi» - Nel comune di Noventa Padovana sono stati affissi in diversi punti dei manifesti con frasi apertamente razziste in riferimento al quesito referendario riguardante la cittadinanza.

Una donna rom, un uomo nero e uno con i rasta: “I manifesti della Lega contro chi occupa casa sono razzisti” - In una cittĂ divorata dall'emergenza abitativa, la Lega ha affisso dei cartelloni realizzati con l'intelligenza artificiale in cui mostra una donna rom, un uomo nero e un ragazzo con i rasta mentre vengono cacciati da una casa occupata.

Stereotipi e pregiudizi razzisti sui manifesti della Lega, il Campidoglio li fa rimuovere. Il carroccio: “Censura” - “ Scippi in metro? Ora finisci in galera senza scuse”, associato all’immagine di una donna di etnia rom; “ Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore”, e questa volta il protagonista è un uomo nero; “Blocchi una strada a chi lavora? Finisci in galera”, corredato di ragazzo con i rasta.

I manifesti razzisti della Lega vietati dal comune di Roma - Il Post Vai su X

Una bella, bellissima notizia. I manifesti razzisti della Lega a Roma sono stati rimossi dal Comune. Ma c’è di più: ora la Lega è stata anche denunciata alla Procura di Roma da +Europa. Perché una donna rom non è “una ladra”. Un uomo nero non è “un occup Vai su Facebook

Roma cancella i manifesti della Lega: 'Stereotipi razzisti'; I manifesti razzisti della Lega vietati dal comune di Roma; Manifesti della Lega rimossi a Roma: Il Campidoglio viola la costituzione.

Manifesti razzisti affissi a Roma dalla Lega, l’assessora Lucarelli: “Non è ideologia, sono le regole” - Continua la battaglia della Lega per l’affissione dei manifesti razzisti a Roma. fanpage.it scrive

I manifesti razzisti della Lega vietati dal comune di Roma - Contengono slogan sul decreto Sicurezza e immagini create con l'intelligenza artificiale piene di stereotipi discriminatori ... Come scrive ilpost.it