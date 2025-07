Mangiano street food intossicazione da botulino | 6 in ospedale a Cagliari gravissimo un 11enne

Doveva essere una serata di divertimento, tra danze e cibi etnici, ma per sei persone la partecipazione alla Fiesta Latina si è trasformata in un incubo che sta mettendo a rischio la loro vita a causa di un’intossicazione da botulino. E’ accaduto a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Sei persone sono state ricoverate in ospedale: cinque di loro sono in gravi condizioni. In particolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

