Mangiano street food alla festa a Monserrato | sei persone intossicate da botulino grave un bambino

L’evento gastronomico si trasforma in incubo: sei ricoverati. Doveva essere una festa di colori, danze e sapori etnici, ma si è trasformata in un incubo. Sei persone, tra cui due minorenni, sono state ricoverate per una grave intossicazione da botulino dopo aver partecipato alla Fiesta Latina, svoltasi dal 22 al 25 luglio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Cinque dei sei pazienti versano in condizioni serie, tra cui un bambino di 11 anni trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e una ragazza di 14 anni ricoverata a Monserrato. Tacos contaminati: la ricostruzione dei carabinieri del NAS. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mangiano street food alla festa a Monserrato: sei persone intossicate da botulino, grave un bambino

