Manchester United contro Bournemouth | formazione statistiche e anteprima

Anteprima per Manchester United contro Bournemouth. Il Manchester United spera di basarsi sulla loro vittoria sul West Ham nel fine settimana quando affronteranno Bournemouth nell'ultima partita della serie estiva della Premier League. Lo United ha guardato fresco contro i martelli, vincendo 2-1 grazie a due gol del capitano Bruno Fernandes. Ancora più importante per il manager Ruben Amorim, hanno giocato con più coesione rispetto alla scorsa stagione. È un altro segno promettente per lo United con l'umore intorno al campo negli Stati Uniti chiaramente più ottimista rispetto alla fine di una campagna del 2024-25 completamente miserabile che li ha visti registrare i loro punti più bassi in totale in 50 anni.