Malore in volo per il pilota | cosa è successo sul Buenos Aires-Roma

Tanta paura a bordo ma per fortuna un medico italiano è riuscito a tenere la situazione sotto controllo e a prestare immediato soccorso: in un volo da Buenos Aires diretto a Roma Fiumicino operato dalla compagna Aerolinas Argentinas, uno dei piloti è stato colto da malore dopo circa quattro ore dalla partenza ma a scongiurare il peggio ci ha pensato Alessandro Cirimbilli, medico della squadra del Perugia che ha trascorso alcuni giorni nella localitĂ di Ezeiza per il ritiro pre-campionato. Cosa è successo. Decollato intorno alle ore 22.30 locali nella giornata di martedì 29 luglio mentre in Italia era piena notte, l'aereomobile stava sorvolando le coste del Brasile quando in cabina è avvenuto l'imprevisto: un pilota sta male, urgono soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Malore in volo per il pilota: cosa è successo sul Buenos Aires-Roma

In questa notizia si parla di: malore - volo - buenos - aires

Dieci minuti di terrore: volo Lufthansa resta senza pilota dopo il malore del copilota - Il capitano era in bagno quando il collega ha perso i sensi: a bordo 199 passeggeri. Un volo Lufthansa con quasi 200 persone a bordo ha viaggiato per circa dieci minuti senza nessun pilota al comando.

Panico in volo: il capitano va in bagno, il copilota al comando ha un malore improvviso e perde i sensi - Una vicenda dai contorni quasi surreali, tenuta nascosta per mesi, è emersa solo di recente grazie a un’indagine dell’autorità spagnola per la sicurezza aerea (Ciaiac): a febbraio 2024, un volo Lufthansa in rotta da Francoforte a Siviglia è rimasto per diversi minuti privo di supervisione attiva in cabina di pilotaggio.

Malore sulla Pedemontana, intervento in codice rosso: elisoccorso in volo per un uomo di 66 anni - Intervento di emergenza oggi alle 17:55 lungo la Pedemontana, nel tratto tra Como Est e l’innesto con la A9, per un malore che ha colpito un uomo di 66 anni.

Il volo 694 della Delta Airlines era partito da Detroit diretto a Los Angeles, come tanti altri… finché un passeggero speciale ha iniziato a sentirsi male: un cagnolino che viaggiava in cabina ha avuto una grave crisi medica. Di fronte all’emergenza, il pilota ha pr Vai su Facebook

Malore per il pilota del volo Buenos Aires-Roma, lo soccorre il medico del Perugia calcio; Pilota colto da malore sul volo Buenos Aires-Roma, il medico del Perugia lo soccorre ma l'aereo (con la squadra a bordo) torna indietro; Volo Buenos Aires-Roma torna indietro dopo decollo: pilota si sente male, soccorso dal medico del Perugia Calcio.

Malore in volo per il pilota: cosa è successo sul Buenos Aires-Roma - È stato necessario il rientro nella capitale argentina dopo il malore di un pilota a bordo del Buenos Aires- Da ilgiornale.it

Pilota colto da malore sul volo Buenos Aires-Roma, il medico del Perugia lo soccorre ma l'aereo (con la squadra a bordo) torna indietro - Un bel po' di paura e qualche ora di ritardo nel volo della Aerolineas Argentinas di rientro del Perugia dal ritiro precampionato ... Secondo msn.com