Firenze, 31 luglio 2025 – A causa di un malore improvviso, è scomparso mercoledì sera, 30 luglio, il Comandante della Polizia provinciale della CittĂ Metropolitana di Firenze Roberto Galeotti. Un lutto che ha suscitato il cordoglio dell’amministrazione: "Apprendiamo sgomenti questa brutta notizia - dichiara la sindaca Sara Funaro - e ci stringiamo ai familiari, ai colleghi e agli amici di Roberto". Alle parole della prima cittadina si uniscono anche l'ex sindaco metropolitano di Firenze e attuale europarlamentare, Dario Nardella, e la sindaca di Fucecchio, che è anche delegata alla polizia provinciale della MetrocittĂ , Emma Donnini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore improvviso, muore il comandante della polizia provinciale

