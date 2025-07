Malore improvviso! Il dramma del giovane podista dopo aver tagliato il traguardo

La corsa, per molti, è un gesto di libertĂ . Un modo per sfidare se stessi, per scaricare la tensione, per respirare a fondo. È un atto semplice, fatto di passi e di respiro, che unisce amatori e atleti in un unico ritmo. Ma a volte, inaspettatamente, quel gesto si spezza. E lo sport, che dovrebbe celebrare la vita e la salute, si trasforma in tragedia. Leggi anche: “Stroncato da un malore improvviso!”. Grave lutto nel giornalismo italiano A ogni manifestazione podistica c’è un’energia particolare: i volti tesi alla partenza, la folla che incita lungo il percorso, gli arrivi tra applausi e sorrisi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Š Thesocialpost.it - “Malore improvviso!”. Il dramma del giovane podista dopo aver tagliato il traguardo

In questa notizia si parla di: malore - improvviso - dramma - giovane

Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di forte apprensione ad Amalfi nella mattinata di ieri, dove un bambino di soli 5 anni, Francesco, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a scuola.

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa - Il cordoglio delle comunità di Certosa e Valpolcevera Profondo cordoglio a Valpolcevera per l’improvvisa scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa, morto a 55 anni per un malore improvviso.

Malore improvviso in centro a Lecco, uomo di 61 anni soccorso d'urgenza - Allarme rosso in centro Lecco. Un uomo di 61 anni è stato colto da un malore nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, mentre si trovava in via Roma.

Tragedia a #Caserta: Giosuè Alois, 57 anni, noto imprenditore originario di San Leucio, è morto a causa di un improvviso malore mentre giocava a padel con alcuni amici. Il dramma si è consumato in pochi istanti: Alois si è accasciato al suolo e, nonostante i t Vai su Facebook

Dramma a Napoli, ragazzo di 14 anni morto per un malore prima di iniziare l'allenamento a calcio; Un ragazzo nuota nel fiume Astico, ha un malore e muore all’improvviso. Gli inquirenti indagano; Malore improvviso mentre fa il bagno sul fiume Astico ad Arsiero: i bagnanti tentano di rianimarlo ma muore a 28 anni.

Alessia Bisioli, malore in casa sotto gli occhi del compagno Fabio: la corsa all'ospedale e la morte a 32 anni. «Ciao bimba fai buon viaggio» - La disperata corsa in ospedale per salvarle la vita ma per Alessia non c'è stato niente da fare. Da ilgazzettino.it