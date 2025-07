Malore alle Cascate di Bocconi tragedia sfiorata | ecco cosa è successo

Forlì, 31 luglio 2025 – Quella che doveva essere una tranquilla giornata di relax al fiume fra amici si è trasformata ieri in dramma, che ha sfiorato la tragedia: una donna di 40 anni di Bellaria ha rischiato di morire annegata alle cascate della Brusìa di Bocconi, a 4 chilometri da Portico. è stata salvata da un amico e poi dai soccorsi. Ora la donna è ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. Tutto comincia ieri mattina quando alcuni amici arrivano in collina da Bellaria per una giornata di sole nel cuore della natura. Poco prima di mezzogiorno, la 40enne entra in acqua; secondo una prima ricostruzione dei fatti, un amico e collega l’avrebbe consigliata di aspettare che l’acqua si riscaldasse un po’ di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

