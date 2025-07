Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto in esclusiva a Tuttosport e ha parlato dello sport in Italia, tra politica e altri aspetti legati soprattutto alla comunicazione. Malagò: «Ci sarà una donna presidentessa, lo Ius soli è una mia battaglia». Secondo lei la dieta mediatica degli italiani si è fatta più varia? «Assolutamente sì. Ed è qualcosa che mi rende felice. Siamo stati per molti decenni un Paese più che calciofilo forse calciomane. E lo dico da grande appassionato di calcio e da tifoso. Ora l’attenzione è distribuita in modo più uniforme. Non siamo ancora, come dire, “a posto”, ma c’è sempre più cultura e competenza su altre discipline: il volley riempie i palazzetti, in tv ci sono ascolti importanti per qualsiasi grande evento sportivo, il fenomeno Sinner sta conquistando spazi enormi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: «Il paradosso dello Stato senza Ius soli: gli atleti si formano in Italia e poi scelgono altre nazionali»