Maggiori controlli in strada e sul territorio contro la criminalità | l' esito del Comitato provinciale per la sicurezza

Riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, oggi, presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, a cui hanno partecipato il questore di Chieti Leonida Marseglia, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Cosimo Damiano Di Caro, il tenente colonnello Vito Casarella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: provinciale - comitato - sicurezza - maggiori

Aggressioni a Fiumicino: “Subito la convocazione del comitato provinciale per la sicurezza” - Fiumicino, 13 maggio 2025- “ Dopo i gravi episodi di violenza che hanno recentemente colpito il nostro territorio – in particolare la vile aggressione ai danni dell’ex candidato sindaco di centrodestra Mauro Gonnelli – riteniamo sia giunto il momento di agire con decisione.

Eletto il comitato provinciale Ansmes: Pino Macchiarola è il nuovo presidente - Anche la Provincia di Foggia ha le sue stelle e fa festa con l’elezione del nuovo consiglio direttivo dell’A.

Il Comitato dei Garanti dà ragione alla Csa provinciale: riconosciuto il diritto alla rappresentanza al Comune di Ascea - Il Comitato dei Garanti presso l’Ispettorato del Lavoro ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Csa in merito alle elezioni Rsu svoltesi presso il Comune di Ascea, ristabilendo la piena legittimità del voto.

Il sindaco Dipiazza ha firmato l’ordinanza – anticipata dal Piccolo – che ha ricevuto via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza: entrerà in vigore dal primo agosto Vai su Facebook

COMITATO PROVINCIALE PER ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NELLA PREFETTURA DI POTENZA PER SERVIZI VIGILANZA E CONTROLLO LOCALITĂ€ TURISTICHE Vai su X

Maggiori controlli in strada e sul territorio contro la criminalità : l'esito del Comitato provinciale per la sicurezza; Maggiori controlli in strada e sul territorio contro la criminalità : l'esito del Comitato provinciale per la sicurezza; Riunione del Comitato Provinciale Per L’ordine e La Sicurezza Pubblica.

Sicurezza: si rafforza la collaborazione tra gestori dei locali e forze dell’ordine - Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella riunione del 31 luglio, ha stabilito di attivare un tavolo di confronto con le ... ravennaedintorni.it scrive

Estate sicura, controlli e vigilanza ai Laghi di Monticchio - Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha convocato in Prefettura, per domani, giovedì 31 luglio, alle ore 10. Come scrive msn.com