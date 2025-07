Maggioranza spaccata sulla Multiservizi | sempre più in bilico il piano di risanamento

BRINDISI - E’ sempre più in bilico l’approvazione del piano triennale di risanamento della Brindisi Multiservizi, che sarà discusso venerdì prossimo (1 agosto) in consiglio comunale. Si è concluso sostanzialmente con una fumata nera l’ennesimo vertice di maggioranza che si è svolto ieri sera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il nodo Multiservizi e nuovo rimpasto in vista: giorni caldi per la tenuta della maggioranza - BRINDISI – Il dossier Multiservizi riveste un ruolo cruciale nel futuro della maggioranza presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna, scossa da turbolenze interne che potrebbero portare al secondo rimpasto in poco più di un anno.

Maggioranza nel pantano della crisi: mercoledì riunione sulla Multiservizi - Resta lo stallo nella maggioranza dopo (l'ennesimo) vertice che si è svolto nella serata di ieri (lunedì 28 luglio).

