Ma è davvero lui? Jason Momoa irriconoscibile senza barba

Praticamente irriconoscibile: Jason Momoa si è tagliato la barba dopo ben sei anni, e il risultato è un viso liscio e un aspetto diversissimo. Jason Momoa senza barba per le riprese di Dune: Parte 3. La star di Acquaman, 45 anni, ha detto addio alla barba in vista delle riprese di Dune: Parte 3, dove riprenderà il ruolo di Duncan Idaho, mentore di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. Il personaggio era morto durante gli eventi di Dune: Parte 1,  del 2021, ma nei romanzi di Frank Herbert la sua storia prosegue e Idaho torna nelle vesti di un clone. Momoa tornerà dunque a vestirne i panni, e il taglio della barba è legato proprio a questo: « Solo per te, Denny», ha detto l’attore nel video che mostra la rasatura, riferendosi al regista Denis Villeneuve. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ma è davvero lui? Jason Momoa irriconoscibile senza barba

In questa notizia si parla di: barba - momoa - jason - irriconoscibile

Jason Momoa si rade la barba in video per Dune 3 e dice "solo per te Denis!" - In un video pubblicato sul suo Instagram Jason Momoa per la prima volta dopo sei anni si rade in diretta.

Jason Momoa riverdisce il suo look rasandosi la barba dopo sei anni - il cambio di look di jason momoa e il ritorno in dune: parte 3. In un settore dove l’immagine e le trasformazioni sono elementi chiave, la recente decisione di Jason Momoa di rimuovere la barba, dopo sei anni, ha catturato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Jason Momoa si rade la barba dopo sei anni e rivela: «Lo odio» [VIDEO] - Il ritorno di Jason Momoa sul set di Dune: un cambiamento temporaneo nel suo iconico look. In occasione delle riprese del terzo capitolo della saga di Dune, l’attore Jason Momoa ha deciso di apportare una significativa modifica al suo stile distintivo.

L'attore sex symbol è irriconoscibile Vai su Facebook

Ma è davvero lui? Jason Momoa irriconoscibile senza barba; Jason Momoa si taglia la barba per il bene del pianeta: «Irriconoscibile»; Jason Momoa: l’attore senza barba è irriconoscibile.

Jason Momoa irriconoscibile: si rade la barba dopo sei anni per Dune 3 – Il VIDEO shock - The post Jason Momoa irriconoscibile: si rade la barba dopo sei anni per Dune 3 – Il VIDEO shock appeared first on CinemaSerieTV. Riporta msn.com

Jason Momoa dice addio alla barba dopo 6 anni, la reazione al viso "pulito": «Lo odio». L'importante messaggio dietro il gesto - A volte nella vita viene la voglia irrefrenabile di cambiare, di scuotere la monotonia del quotidiano. Come scrive msn.com