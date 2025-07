Lutto per la Città Metropolitana muore il comandante della polizia provinciale

Lutto per la città metropolitana di Firenze. È morto il comandante della polizia provinciale fiorentina, Roberto Galeotti a causa di un malore improvviso. L’uomo aveva 65 anni ed è scomparso ieri, nel corso della serata di mercoledì 30 luglio. "Apprendiamo sgomenti questa brutta notizia -. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Liverpool piange Diogo Jota: manifestazioni di affetto nella città per la morte dell’attaccante: intanto i portogallo pronti i funerali Una città intera si è fermata: il Liverpool e il mondo del calcio piangono la tragica scomparsa di Diogo Jota, morto a soli 28 anni insieme al fratello André in un drammatico incidente stradale avvenuto in […]

Lutto nella città manfreda, è morta la 'faentina lontana' Anna Tambini Strocchi - Il Comune di Faenza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della professoressa Anna Tambini Strocchi, venuta a mancare questa mattina all’età di 82 anni.

Lutto a Foligno, martedì l'ultimo saluto all'avvocato Piccotti. Il sindaco: "Era un punto di riferimento per la città" - La morte improvvisa di Angelo Piccotti - avvocato molto amato e conosciuto a Foligno e Perugia e lungo l'asse nocerino-gualdese-eugubino - è stato un dolore che è andato oltre il "Foro dei togati", coinvolgendo il mondo della politica e soprattutto tante famiglie, associazioni e tanti amici.

