L' utile di Societe Generale nel semestre sale a 3,1 miliardi

Societe Generale chiude il semestre con l'utile netto pari a 3,1 miliardi di euro, in aumento del 71% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi del gruppo sono pari a 13,9 miliardi di euro, in crescita dell'8,6% escludendo le cessioni di attivit√† rispetto al primo semestre 2024. Nel secondo trimestre l'utile netto sale del 31% a 1,45 miliardi di euro. Il gruppo rivede al rialzo gli obiettivi finanziari per il 2025 grazie a ricavi e costi migliori del previsto. La banca ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie per 1 miliardo di euro e introduce un dividendo intermedio in contanti di 0,611 euro per azione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

