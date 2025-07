Lupi uccidono i cani l’incubo a Vergiano | Hanno fatto strage

Rimini, 31 luglio 2025 – Durante il giorno avevano scacciato un lupo che rovistava tra i bidoni dei rifiuti. Ma alla sera i lupi, stavolta in branco, sono tornati. “Hanno aggredito e ucciso il nostro cane, che si trovava davanti al portone di casa. È stato terribile.”, racconta Milena Falcioni, ex consigliere comunale del Pd. L’attacco è avvenuto lunedì sera verso le 21,30 a Vergiano, dove gli avvistamenti e le aggressioni dei lupi stanno aumentando. “Eravamo in casa, quando abbiamo sentito un lamento. Poco dopo abbiamo capito che il rumore veniva da fuori e abbiamo subito pensato fosse accaduto qualcosa al nostro cane: si era fermato a dormire davanti al portone di casa, sotto al porticato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

