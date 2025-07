L’Università di Pisa premiata per la didattica innovativa nella scuola primaria

Il progetto ‘Statisticamente Imparo’, frutto della collaborazione tra Annamaria Cruscomagno, insegnante della scuola primaria, e Paolo Frumento, docente del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, si è aggiudicato il primo premio nell’ambito dell’Atlante - Italian Teacher Award. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

La mostra 'I sigilli di Al Tikha. Scoperte archeologiche in Oman delle Università di Pisa e Sultan Qaboos' in Gipsoteca - Martedì 13 maggio 2025, ore 17:00, presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium sarà presentata la mostra "I sigilli di Al Tikha.

Pubblicata l'offerta formativa dell'Università di Pisa. Ecco quando immatricolarsi - Pisa, 30 giugno 2025 - È online la nuova offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2025-2026.

L'Università di Pisa rinnova il proprio sito web e lancia un nuovo magazine online - Un sito web rinnovato nella grafica e nei contenuti, con un nuovo magazine online in cui raccontare la vita dell’Ateneo e le sue numerose iniziative.

La luce che comunica: verso una nuova generazione di reti ottiche wireless Recenti studi, frutto della collaborazione tra il #Cnr, Scuola Superiore Sant'Anna, Laboratorio LENS, Università degli Studi di Firenze e Università di Pisa, hanno dimostrato un innovati

