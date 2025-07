L' Università di Messina apre corsi di laurea a Siracusa | ok all' accreditamento dall' Anvur

I corsi di laurea di Giurisprudenza e Scienze politiche dell'università di Messina arrivano a Siracusa. L'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha approvato l'accreditamento a Siracusa dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici e triennale in Scienze politiche, Amministrazione.

Corsi di laurea in Architettura. Emanato il decreto MUR che definisce le modalità di accesso per l’a.a. 2025/2026. Previsto un test con 50 quesiti a risposta multipla - Il Ministero dell’università e della ricerca ha definito, tramite il decreto ministeriale 395 del 12 maggio 2025, le modalità di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per l’anno accademico 2025/2026.

Corsi di Laurea online, ampliamento incontrollato di corsi erogati interamente in modalità digitale. Divieto per alcuni corsi e regole più stringenti in Brasile - Le autorità educative brasiliane hanno adottato un nuovo quadro normativo volto a disciplinare la diffusione dei corsi universitari online.

Come cambia il turismo: nuove professioni, corsi di laurea e prospettive con la realtà virtuale - Nuovi sbocchi per le imprese e nuove professioni illustrati ieri nel seminario organizzato da Federalberghi da Damiano De Marchi.

Come candidarsi ai corsi di studio a numero programmato per le ? Le procedure di ammissione sono pubblicate nella sezione "Bandi e concorsi > Ammissioni ai corsi di studio > Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico - N

