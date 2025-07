"Questi numeri ci dicono una cosa chiara: l’Umbria piace, emoziona, coinvolge. La campagna ‘Scopri l’Umbria in tutti i suoi sensi’ ha colpito nel segno, raccontando la nostra regione in modo autentico, immersivo e sensoriale. Abbiamo centrato l’obiettivo: rafforzare l’identità dell’Umbria e posizionarla tra le mete più ambite in ogni stagione dell’anno". Così commenta l’assessore regionale al Turismo, Simona Meloni i numeri del secondo trimestre. "Siamo soddisfatti – prosegue l’assessore – ma soprattutto determinati a proseguire nella destagionalizzazione e nel rafforzamento dell’offerta turistica territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’Umbria piace. E ora andiamo anche su Netflix"