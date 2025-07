L’Umbria e l’incognita dei dazi | La Regione organizzi la ’difesa’

“Non c’è tempo da perdere. Il sistema regionale deve organizzare azioni di sistema a difesa delle imprese umbre esportatrici colpite dai dazi aiutandole a trovare rapidamente altri mercati di sbocco ed evitare possibili crisi aziendali, perdita di posti di lavoro e un ulteriore impoverimento del territorio”. All’indomani dell’accordo sui dazi sottoscritto da Stati Uniti e Unione europea, mentre l’incertezza è ancora massima, per Michele Carloni, presidente di Cna Umbria, l’unica cosa sicura è che una tassa del 15% sui prodotti italiani rischia di mettere una pietra tombale su tantissime imprese, soprattutto di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Umbria e l’incognita dei dazi: "La Regione organizzi la ’difesa’"

