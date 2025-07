L’ultimo saluto ad Emilio Cavani Il pittore delle Alpi Apuane

Si terrà oggi, alle 16, in Duomo, a Castelnuovo, il funerale di Emilio Cavani, 91 anni, noto come il pittore delle Alpi Apuane. La salma arriverà direttamente dall’Hospice di Villetta San Romano, dove è deceduto. Per volontà della famiglia, non fiori, ma opere di bene. Lascia la moglie, i figli con le loro famiglie e tutti parenti e amici. Il presidente Gabriele Turri e la sezione "Roberto Nobili" del Club Alpino Italiano (Cai) di Castelnuovo, della quale è stato socio fondatore nel 1986, ricordano Emilio Cavani con stima e amicizia. Cavani, castelnuovese, classe 1934, veniva da una famiglia di artigiani e ha svolto per tanto tempo l’attività di restauratore e intagliatore del legno, insieme alla conduzione di un negozio di abbigliamento nel centro storico di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

