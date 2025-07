Lula | dazi Usa? Difendereno la sovranità del Brasile

Roma, 31 lug. (askanews) - Il presidente brasiliano Luiz In√†cio Lula da Silva ha promesso di difendere la "sovranit√†" del suo Paese, dopo che il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un'ulteriore dazio del 40% sul Brasile, portando l'importo totale del dazio al 50%. "Sto andando via perch√© parteciper√≤ a un incontro per difendere la sovranit√†, la sovranit√† del popolo brasiliano, di fronte alle misure annunciate dal presidente degli Stati Uniti", ha detto Lula a un evento pubblico a Brasilia. Nell'ordine esecutivo pubblicato dalla Casa Bianca si motiva la decisione con "le politiche e le azioni senza precedenti del Brasile che danneggiano le aziende statunitensi, il diritto di libert√† di parola dei cittadini statunitensi, la politica estera e l'economia statunitense", cos√¨ come "la persecuzione, l'intimidazione, la censura e il procedimento giudiziario per motivi politici nei confronti dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

