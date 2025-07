Lucas Beltràn verso l’addio alla Fiorentina | manca il sì del giocatore per il passaggio al Flamengo

FIRENZE – La Fiorentina è vicina a chiudere una trattativa nel mercato in uscita: il Flamengo ha presentato un’offerta per l’attaccante argentino Lucas Beltrán, figura sempre più marginale nella rosa viola. L’offerta, pari a 12 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus, è stata accettata dal club toscano e risponde pienamente alle aspettative economiche stabilite. Il calciatore, classe 2001, attualmente in ritiro con la squadra nel Regno Unito, dovrà comunque valutare personalmente la destinazione: il suo sì è cruciale, il Flamengo rimane in attesa, pronto a virare su altri profili se l’argentino optasse per rimanere in Europa o tornare al River Plate Il mercato viola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it