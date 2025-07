L' orologio da 200mila euro sparito la villa il turista inseguito | Fedez sporge denuncia Cos' è accaduto

Sta diventando un vero e proprio giallo, la vicenda che vede protagonista (suo malgrado) Fedez. Pare, infatti, che al rapper sia stato sottratto un costosissimo orologio. Da qui la denuncia alle forze dell'ordine. Un episodio, tra l'altro, che giunge a poche ore di distanza dal furto di un altro. 🔗 Leggi su Today.it

Fedez, furto nella villa a Forte dei Marmi: sparito l’orologio d’oro da 200mila euro - Forte dei Marmi, 30 luglio 2025 – Quell’ orologio ’dimenticato’ in vacanza e l’ipotesi di furto. Il protagonista di una vicenda che ha il sapore del giallo è nientemeno che il cantante Fedez che ha formalizzato al commissariato di polizia di Milano la denuncia per furto del suo orologio in oro lasciato nella villa presa in affitto a Forte dei Marmi.

