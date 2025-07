Lorenzo Bonicelli? ha un danno neurologico la fidanzata | La sua vita cambierà completamente

Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne della Ghislanzoni GAL di Lecco, è ricoverato dal 23 luglio 2025 al Policlinico Universitario di Essen, in Germania, a seguito di un grave infortunio. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lorenzo Bonicelli? ha un danno neurologico, la fidanzata: «La sua vita cambierà completamente»

