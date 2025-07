Lorenzo Bonicelli è vigile ma ha un danno neurologico Come sta il ginnasta azzurro dopo la caduta dagli anelli

Lorenzo Bonicelli è vigile, cosciente e circondato dall’affetto della sua famiglia. Ma il quadro clinico resta delicato: il 23enne ginnasta lecchese ha riportato un danno neurologico a seguito del grave infortunio agli anelli durante il concorso a squadre delle Universiadi Estive, e la sua situazione resta sotto stretta osservazione. A darne notizia è la Federazione Ginnastica d’Italia, a seguito della visita del presidente della commissione medica Andrea Ferretti, Il medico della federazione ha incontrato oggi i neurochirurghi del Policlinico Universitario di Essen, in Germania, dove il giovane atleta è ricoverato da mercoledì 23 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

