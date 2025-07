La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo. Il passo del vangelo di Matteo non poteva rivelarsi più calzante per descrivere la questione legata all’opera dell’artista Lavinio Velenosi. La scultura sarà esposta ad Acquasanta dopo la controversa rimozione avvenuta ad Ascoli in occasione della manifestazione ‘Travertino DiVino’. "Nelle prossime settimane esporremo la bellissima scultura di Velenosi – afferma il sindaco Sante Stangoni –, stiamo valutando il primo evento duraturo in programma o addirittura pensiamo alla Festa d’Autunno. Sarà posizionata nella piazza principale perché riteniamo debba essere ammirata da tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’opera ’massonica di Velenosi nella piazza centrale di Acquasanta