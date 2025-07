Lookman Inter trattativa in bilico | balla questa cifra cosa può succedere

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa tra  Inter e Atalanta per Ademola Lookman continua ad animare le cronache di mercato. I nerazzurri, decisi a regalare a Cristian Chivu un nuovo rinforzo offensivo di qualitĂ , hanno presentato una seconda offerta da circa 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. La cifra è importante, ma al momento non ha ancora smosso la resistenza della societĂ bergamasca, che resta ferma sulla richiesta di 50 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Alfredo PedullĂ in un intervento sul suo canale YouTube, il nodo principale della trattativa si riduce a quei famosi “5 milioni che ballano”, ovvero la differenza tra la proposta attuale dell’Inter e il prezzo fissato dall’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, trattativa in bilico: balla questa cifra, cosa può succedere

In questa notizia si parla di: lookman - inter - trattativa - bilico

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Osimhen al Galatasaray: è la fine di un’era Victor Osimhen è in volo verso Istanbul. Il suo trasferimento al Galatasaray è 'finalmente' chiuso. Una trattativa lunga, pesante, tesa. Il Napoli ha alzato il muro, ha chiesto garanzie economiche vere, concrete. Il Gala Vai su Facebook

Lookman-Inter, trattativa in corso: l’Atalanta chiede 50 milioni; GdS - L'Inter accelera ma ancora non basta: Lookman resta in bilico, si attende la risposta ufficiale dell'Atalanta. Entro il fine settimana...; Ausilio infiamma il mercato: Lookman vuole l'Inter. Thuram non si muove. E su Calhanoglu....

Lookman-Inter: Atalanta resiste, affare in bilico - L’Inter insiste per Ademola Lookman, ma l’Atalanta resiste: distanza economica e tensione sull’ultimatum. Da europacalcio.it

LOOKMAN, 48 ORE DECISIVE! Ma QUANTO ha RICAVATO l'INTER dalle CESSIONI? La CLAUSOLA di DUMFRIES... - Le ultima novità della trattativa per Lookman, l'Inter aspetta una risposta dall'Atalanta. Scrive fcinternews.it