Lookman Inter si attende la risposta dell’Atalanta | fissata la scadenza cosa filtra

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa tra l’ Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra nelle sue battute decisive. Le parole rilasciate ieri dall’amministratore delegato bergamasco Luca Percassi hanno segnato un nuovo punto di svolta: il gap tra domanda e offerta si è assottigliato a 5 milioni di euro. Un segnale chiaro che il dialogo è più vivo che mai e che la chiusura può davvero arrivare a breve. L’Inter ha già messo sul piatto una proposta ufficiale da 45 milioni di euro complessivi, suddivisi in 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, si attende la risposta dell’Atalanta: fissata la scadenza, cosa filtra

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti,.

“Addio bomber”. Lutto in serie A, morto il campione ex Inter, Lazio e Atalanta - Il calcio italiano perde una delle sue figure più vere e appassionate. A 68 anni si è spento un attaccante che, negli anni Ottanta, aveva saputo conquistare stima e affetto su numerosi campi della Penisola.

