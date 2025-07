Lookman Inter l’Atalanta non è ancora soddisfatta | questo fattore può far saltare tutto la rivelazione!

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa per portare Ademola Lookman all’ Inter continua a essere al centro delle attenzioni del mercato estivo nerazzurro, ma la distanza tra le due societĂ resta ancora significativa. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l’ultima offerta dell’Inter, pari a 45 milioni di euro complessivi, non è ancora ritenuta congrua dall’ Atalanta, che aspetta una proposta piĂą vicina alle proprie richieste. L’Inter ha presentato un’offerta formale nei giorni scorsi, accompagnata dalla richiesta di una risposta entro venerdì, ma l’Atalanta ha mantenuto una posizione ferma e prudente, senza però mai “ufficializzare” una cifra precisa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’Atalanta non è ancora soddisfatta: questo fattore può far saltare tutto, la rivelazione!

In questa notizia si parla di: inter - lookman - atalanta - soddisfatta

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Gazzetta dello Sport - L’#Inter si è ritirata dalla corsa a #Leoni per concentrare tutte le risorse sull’acquisto di #Lookman: settimana prossima nuovo affondo con l’#Atalanta con un’offerta migliorata Vai su Facebook

Lookman, ecco la nuova offerta dell'Inter: le cifre e la posizione dell'Atalanta; Lookman, qui Bergamo: la posizione dell'Atalanta sull'offerta dell'Inter; Buchanan e Taremi via? L'Inter fa cassa. E può alzare l'offerta per Lookman.

Lookman all'Inter, è l'ora: cosa manca e quando arriva la risposta dell'Atalanta - Weekend decisivo per la chiusura dell'affare, Percassi apre la strada per la cessione dell'attaccante nigeriano ... Secondo msn.com

Nico Gonzalez, o erede di Lookman o Inter: l’Atalanta alla finestra - Con l'addio di Lookman in vista, l'Atalanta sta considerando seriamente Nico Gonzalez come suo successore, mentre l'Argentina è alla ricerca della giusta opportunità. Si legge su calcioatalanta.it