Lookman Inter l’affare con l’Atalanta è appeso ad un filo! Fase di stallo e intervengono anche i tifosi della Dea

. Le ultime sulla trattativa. La trattativa tra il mercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano classe 1997, resta bloccata in una fase di tensione. Le due società mantengono le rispettive posizioni, senza passi avanti concreti. La richiesta del club bergamasco resta ferma a 50 milioni di euro, mentre la società di Viale della Liberazione non ha ancora rilanciato rispetto all’ultima proposta di 42 milioni più 3 di bonus, per un totale di 45 milioni. Lookman-Inter, trattativa in stallo: Marotta attende la risposta definitiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’affare con l’Atalanta è appeso ad un filo! Fase di stallo e intervengono anche i tifosi della Dea

inter - atalanta - lookman - affare

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti,.

“Addio bomber”. Lutto in serie A, morto il campione ex Inter, Lazio e Atalanta - Il calcio italiano perde una delle sue figure più vere e appassionate. A 68 anni si è spento un attaccante che, negli anni Ottanta, aveva saputo conquistare stima e affetto su numerosi campi della Penisola.

