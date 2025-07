Lookman-Inter ci siamo | trattativa in dirittura d’arrivo

Inter, cresce l'entusiasmo dei nerazzurri per la trattativa di Ademola Lookman: la dirigenza è fiduciosa di chiudere a breve Ademola Lookman è sempre piĂą vicino a vestire la maglia dell'Inter. Dopo settimane di contatti, la trattativa con l'Atalanta è entrata nella fase decisiva. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, nella giornata di martedì è .

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

? AGGIORNAMENTI LOOKMAN-INTER Siamo arrivati, in un senso o nell'altro, al rush finale nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, grande obiettivo dei nerazzurri per l'attacco di Cristian Chivu. L'Inter ha presentato la sua proposta

?Per l'Atalanta, Lookman non può valere meno di 50 milioni. C'è una differenza di vedute, la trattativa è in stand-by. Siamo in una fase di valutazioni. L'Inter deciderà se rilanciare o meno. Può pesare la netta preferenza di Chivu per il nigeriano.

Sky – Ecco l’ultima ipotesi per sbloccare il passaggio di Lookman all’Inter; ?? Inter-Lookman, ci siamo: oggi Marotta vede Percassi e rilancia! Il punto; E ora palla a Lookman: il giocatore prova a forzare la mano con l'Atalanta, l'Inter aspetta.

CdS – Lookman, da Percassi è arrivato il segnale che l’Inter attendeva - L'aggiornamento sulla trattativa per Ademola Lookman che tiene impegnati i nerazzurri dall'edizione odierna del quotidiano ... fcinter1908.it scrive

Lookman all'Inter, è l'ora: cosa manca e quando arriva la risposta dell'Atalanta - Weekend decisivo per la chiusura dell'affare, Percassi apre la strada per la cessione dell'attaccante nigeriano ... Scrive corrieredellosport.it