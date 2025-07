Lookman Inter Atalanta infastidita per quel comportamento dei nerazzurri | il retroscena a sorpresa

. Ecco di che si tratta. La trattativa tra il calciomercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 reduce da un’ottima stagione in Serie A, è entrata in una fase di stallo, ma emergono retroscena che spiegano il motivo di questo rallentamento. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, a Bergamo ci sarebbe una crescente irritazione per le modalità con cui si sta sviluppando il negoziato. Lookman Inter, l’Atalanta non gradisce le pressioni. La società nerazzurra ha messo sul piatto una proposta da 42 milioni di euro più 3 di bonus, considerata finora insufficiente dagli orobici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Atalanta infastidita per quel comportamento dei nerazzurri: il retroscena a sorpresa

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - lookman - infastidita

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti,.

“Addio bomber”. Lutto in serie A, morto il campione ex Inter, Lazio e Atalanta - Il calcio italiano perde una delle sue figure più vere e appassionate. A 68 anni si è spento un attaccante che, negli anni Ottanta, aveva saputo conquistare stima e affetto su numerosi campi della Penisola.

A mia memoria non ricordo di un top player ( e Lookman per l'Atalanta lo è) mosso con prestito con obbligo E l'Atalanta è plausibilissimo che sia infastidita dal fatto che sostanzialmente l'Inter fino ad ora ha fatto tutto coi procuratori del giocatore Vai su X

Nuova OFFERTA per LOOKMAN all'Inter e perché nessuno parla della difesa #passioneinter #inter #lookman Vai su Facebook

Lookman, Atalanta infastidita dal giocatore e dall’Inter. Oaktree accelera: ecco la nuova cifra; Lookman, Atalanta infastidita dalla proposta dell’Inter. E spera ancora che…; Criscitiello boccia Marotta e Ausilio sull'affare Lookman: L'Atalanta infastidita dai modi dell'Inter.

Inter-Atalanta, per Lookman sfida di nervi e ultimatum: ecco cosa sta succedendo - Atalanta per Ademola Lookman: ecco cosa sta succedendo davvero tra le parti ... Scrive fcinter1908.it

Lookman all'Inter, è l'ora: cosa manca e quando arriva la risposta dell'Atalanta - Weekend decisivo per la chiusura dell'affare, Percassi apre la strada per la cessione dell'attaccante nigeriano ... Segnala msn.com