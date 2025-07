Lookman giornata chiave! Resta il muro contro muro

Nonostante due giorni crudi, l’Inter continua a nutrire speranza per quanto riguarda Lookman. Nella giornata di domani poi, si potrebbe scogliere il nodo definitivo. OTTIMISMO – L’Inter resta in un momento di stand-by per Ademola Lookman. Secondo le ultime indiscrezioni tra i vari media, il club nerazzurro ha presentato una nuova offerta da 45 milioni di euro complessivi (42 milioni fissi più 3 di bonus) per l’attaccante nigeriano, fissando anche una scadenza temporale precisa. Il termine ultimo per chiudere la trattativa è venerdì sera, giorno in cui l’Inter intende tirare le somme e decidere il da farsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it

