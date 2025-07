Lookman e non solo Inter scatenata | pronti altri due colpi in entrata

Il club nerazzurro piazza due colpi importanti, ecco di chi si tratta e da dove arrivano: i dettagli. Che l’inter sia concentrata al 100% su Ademola Lookman non è un mistero. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è il principale obiettivo dei nerazzurri sotto la nuova guida tecnica di Cristian Chivu. (LaPresse) tvplay.it C’è, tuttavia, da superare uno scoglio fondamentale: l’accordo con la Dea. Perchè se da un lato il giocatore ha espresso la sua volontĂ di trasferirsi a Milano sponda nerazzurra, dall’altro l’Atalanta non è certamente disposta a lasciarlo partire a condizioni poco favorevoli. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Lookman e non solo, Inter scatenata: pronti altri due colpi in entrata

In questa notizia si parla di: lookman - inter - colpi - scatenata

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Cosa dovrebbe fare l'#Inter per Ademola #Lookman? Dopo il rilancio a 42 milioni piĂą bonus, voi alzereste ancora l'offerta per l'#Atalanta? #PassioneInter #ForzaInter #Amala #SerieA #Calciomercato Vai su Facebook

Benitez: Napoli, De Bruyne è luce. Ma se l'Inter prende Lookman...; Inter scatenata: non solo Lookman, altro botto da 50 milioni | Calciomercato; Calciomercato Live: ultimatum Milan al Bruges, Inter in pressing su Lookman, Diaz-Bayern.

Lookman all'Inter, è l'ora: cosa manca e quando arriva la risposta dell'Atalanta - Weekend decisivo per la chiusura dell'affare, Percassi apre la strada per la cessione dell'attaccante nigeriano ... Segnala msn.com

No per Lookman, bomba Inter: “Contatti con Rodrygo” - L'Inter ha già il piano B nel caso dovesse saltare l'affare Lookman: i nerazzurri hanno messo gli occhi su Rodrygo del Real Madrid. Si legge su calcioblog.it