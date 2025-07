Lonato del Garda incidente tra auto e moto | gravissimo centauro di 16 anni

Lonato del Garda (Brescia), 31 luglio 2025 – E’ gravissimo un 16enne rimasto coinvolto, questa mattina verso le 11.30, in un incidente sulla strada che da Lonato del Garda porta a Padenghe,. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto finendo contro un’auto. Un impatto violentissimo, che lo ha sbalzato a terra dopo l’urto. Ma l’esatta dinamica e le eventuali responsabilitĂ sono ancora tutta da chiarire. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 con un’ambulanza e due automediche: il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Desenzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lonato del Garda, incidente tra auto e moto: gravissimo centauro di 16 anni

L’incidente è avvenuto in via Isonzo: sul posto l’elisoccorso, che l’ha trasportata alla Poliambulanza Vai su X

