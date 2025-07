Lombardia sempre più fragile | 43mila persone vivono in zone ad alto rischio idrogeologico

Milano, 31 luglio 2025 –  Aumentano le aree a rischio idrogeologico anche in Lombardia. Lo rileva il nuovo rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico, che fa il quadro sulle zone esposte a frane, alluvioni, valanghe, erosione costiera. Secondo i dati aggiornati dell’inventario realizzato da Ispra con Regioni, Province autonome e le Arpa, sono oltre 636mila le frane censite sul territorio nazionale, di cui circa il 28% è caratterizzato da una dinamica estremamente rapida e da un elevato potenziale distruttivo, con conseguenze spesso drammatiche, inclusa la perdita di vite umane. A questo si aggiunge che i cambiamenti climatici stanno determinando un incremento della frequenza delle piogge intense e concentrate, con conseguente aumento delle frane superficiali, delle colate rapide di fango e detriti, delle alluvioni, incluse le flash flood (piene rapide e improvvise). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

