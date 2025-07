Lombardia cassa integrazione in aumento | boom a Lodi e Cremona male Brescia Tiene solo Milano

Milano, 31 luglio 2025 – Pianeta occupazione: scricchiolii sul fronte lombardo. Nel primo semestre del 2025 sono in aumento le situazioni di crisi aziendale e, di riflesso, s ale il ricorso alla cassa integrazione. Da gennaio a fine giugno, le ore di cassa integrazione autorizzate in Lombardia sono cresciute del +17,9%, superando i 56 milioni di ore. A livello nazionale, l'aumento è stato del +21,8%, dato che comunque non è sufficiente a essere di conforto qui, in quella che è sempre stata la “locomotiva del Paese”, pur fra numerose contraddizioni. Così come non basta la sostanziale tenuta di Milano, dove si assiste – in controtendenza – a una riduzione del ricorso alla “cassa”, dato che l’economia in Lombardia è ben lontana dall’essere “milanocentrica”, fondandosi da sempre sull’energia propulsiva di distretti diffusi e radicati su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

