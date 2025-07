L’omaggio di Laika | un manifesto per Awdah simbolo della resistenza palestinese 

Roma, Laika omaggia Awdah Kathaleen: arte di strada per non dimenticare l’attivista palestinese ucciso. Roma, 31 luglio. La scorsa notte, in occasione della commemorazione di Awdah Kathaleen – l’attivista palestinese conosciuto per aver lavorato al documentario vincitore del Premio Oscar No Other Land, ucciso nel villaggio di Masafer Yatta da un colono israeliano – la street artist italiana Laika ha affisso un nuovo poster dal titolo “ Awdah “.L’opera, affissa a Piazza Sauli, nel quartiere Garbatella a Roma, raffigura il volto dell’attivista ed è densa di simboli e riferimenti alla causa palestinese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it