L’omaggio di Laika | un manifesto per Awdah simbolo della resistenza palestinese

Roma, 31 luglio. La scorsa notte, in occasione della commemorazione di Awdah Kathaleen – l'attivista palestinese conosciuto per aver lavorato al documentario vincitore del Premio Oscar No Other Land, ucciso nel villaggio di Masafer Yatta da un colono israeliano – la street artist italiana Laika ha affisso un nuovo poster dal titolo "Awdah". L'opera, affissa a Piazza Sauli, nel quartiere Garbatella a Roma, raffigura il volto dell'attivista ed è densa di simboli e riferimenti alla causa palestinese.

