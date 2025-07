Lollobrigida | il bicchiere è già mezzo pieno ma la trattativa non è chiusa

“C’è una trattativa che è ancora aperta e però ha visto giĂ dei risultati che possono essere considerati un bicchiere mezzo pieno. Qualcuno voleva svuotarlo, aprire una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Non credo che si possa trovare un imprenditore italiano, ma probabilmente europeo, che desiderasse che questa guerra venisse aperta”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigid a, a margine della presentazione della nuova campagna sulla pasta del Masaf, Ismea a Fipav che ha come testimonial la nazionale femminile di volley. Lollobrigida: sui dazi c’è una trattativa ancora aperta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida: il bicchiere è giĂ mezzo pieno ma la trattativa non è chiusa

In questa notizia si parla di: bicchiere - mezzo - pieno - trattativa

Marocchi vede il bicchiere mezzo pieno a Sky dopo Lazio Juve: «Tudor ha dato questo alla squadra che sembra abbia una cosa in più rispetto a tutte le altre» - di Redazione JuventusNews24 Marocchi ha parlato nel post partita di Lazio Juve e ha analizzato tutti i temi dello “spareggio” dell’Olimpico: cos’ha detto.

La cura nel bicchiere. Riaprono dopo mezzo secolo le Terme di ’San Carlo’ - Un evento che ha un gusto epocale: le Terme di San Carlo si preparano a riaprire al pubblico entro la fine di giugno, segnando un’importante fase di rilancio per il territorio di Massa e per l’intero comparto termale toscano.

Whisky, il bicchiere mezzo vuoto: Jack Daniel’s frenato (anche) dai dazi - Il bicchiere è mezzo vuoto, almeno per Jack Daniel’s: gli affari non vanno benissimo per il produttore americano di whisky.

Per consolarsi, si guarda il “bicchiere mezzo pieno” e si ricorda che, in assenza di accordo, lo scenario e le condizioni imposte sarebbero state peggiori, con l’apertura di una vera e propria guerra di tariffe tra Europa e America. Ma molti in Europa sono sconte Vai su Facebook

L'accordo sui dazi lascia scontenta metà Europa: Ingiusto e sbilanciato, ci si è piegati a Trump; Dazi: «Scontro evitato: ora pesano gli interrogativi. Servono nuovi mercati»; Quello scambio tra Iran e Ucraina.