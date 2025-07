Lodi cocaina nascosta tra gli attrezzi da lavoro e un coltello nel furgone | arrestato 50enne

Lodi, 31 luglio 2025 – Beccato con alcune dosi di cocaina  e un coltello a lama lunga. Un albanese di 50 anni è stato arrestato nella serata di martedì 30 luglio 2025 dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi. Pieve Fissiraga, ucciso nei campi con un colpo di fucile: l’ombra del regolamento di conti L’operazione è scattata al termine di un’attivitĂ investigativa che ha fatto emergere sospetti sul possesso illecito di armi da parte dell’uomo. Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, nella zona di viale Piacenza a Lodi e l’autocarro in suo uso. Proprio nel mezzo, all’interno della portiera lato conducente, è stato trovato un coltello da cucina con lama liscia e affilata, di 20 centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, cocaina nascosta tra gli attrezzi da lavoro e un coltello nel furgone: arrestato 50enne

