L’Occidente ascolti la condanna di Hamas della Lega Araba Scrive Arditti

La dichiarazione con cui la Lega Araba ha criticato in modo netto Hamas è una novità politica di grande rilievo. Per la prima volta, l’organizzazione che riunisce 22 Paesi del mondo arabo non solo prende le distanze dal movimento che governa Gaza, ma arriva a chiedere che deponga le armi e restituisca il controllo del territorio all’Autorità Nazionale Palestinese. È un fatto storico: fino a ieri, la maggioranza delle capitali arabe si limitava a tacere o, nella migliore delle ipotesi, a invocare vaghi cessate il fuoco. Oggi, invece, prende posizione chiara, segnando un punto di svolta nella crisi mediorientale. 🔗 Leggi su Formiche.net

La deriva dell'Occidente da Israele: l'antisemitismo dilaga, si impossessa delle università , delle scuole, delle strade; Hamas è ancora forte. «Non ci sono le basi per una soluzione pacifica»; Intervista a Rula Jebreà l: «L'Occidente fermi il massacro in Medio Oriente. Netanyahu non vuole la pace e non lavora per il bene di Israele.

