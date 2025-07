Lo tsunami Vitali ammutolisce Bergamo | il silenzio della politica e le preoccupazioni per i cantieri

Bergamo. Gli operai nei cantieri dell’ e-Brt non si sono mai fermati negli ultimi due giorni. Anzi, come annunciato in una nota stampa i lavori proseguono “secondo cronoprogramma”. Il caldo estremo di giugno sembra distante anni luce: le temperature di questi giorni sono più clementi, più leggere le condizioni di lavoro. Ma all’orizzonte si affaccia una minaccia potenzialmente più fastidiosa del gran caldo. E che non riguarderebbe soltanto il nuovo bus elettrico tra Bergamo e Verdellino. L’inchiesta della Guardia di Finanza che vede indagati i fratelli Cristian e Massimo Vitali con l’accusa di bancarotta fraudolenta potrebbe avere conseguenze su un po’ tutti i progetti in cui la Vitali Spa riveste un ruolo chiave. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lo tsunami Vitali ammutolisce Bergamo: il silenzio della politica e le preoccupazioni per i cantieri

