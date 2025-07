Lo sprint di Meloni per arrivare al referendum sulla giustizia i primi mesi del 2026

Approvare la riforma della giustizia prima che inizi l'iter della legge di Bilancio. Dunque a ottobre, sperando che le agende parlamentari lo permettano.  E' l'obiettivo del governo Meloni e. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Meloni: “Riformiamo la giustizia per eliminare le storture a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni” - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio al convegno “Magistrature & riforme” di Federmot, la Federazione magistrati onorari di tribunale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Meloni sulla riforma della Magistratura onoraria.

Separazione delle carriere, Meloni: "Passo avanti fondamentale per una giustizia più giusta" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Oggi il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, sul sorteggio per l'individuazione dei componenti del Csm, su una giustizia disciplinare per i magistrati non condizionata dall'appartenenza correntizia.

Giustizia e sicurezza, Meloni va avanti spedita: "Giornata di risposte concrete" - In un video pubblicato su YouTube, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l'approvazione di tre provvedimenti centrali per l'agenda di governo: la riforma della giustizia, un nuovo piano carceri e un disegno di legge dedicato al recupero dei tossicodipendenti.

Migranti e riforma della giustizia, sprint della maggioranza. Meloni riunisce i ministri sull’Albania; «Carriere separate per Natale», lo sprint sulla giustizia col sigillo di Meloni; Giustizia, sprint governo su riforma: dopo incontro al Colle si attende ok Cdm.

Riforma della giustizia, un atto di coraggio politico del governo Meloni - Un segnale importante in un campo troppo spesso ostaggio di resistenze corporative e ambiguità istituzionali, ha prevalso il buonsenso e ha vinto la democrazia ... Segnala cosenzachannel.it

Lo sprint di Meloni per arrivare al referendum sulla giustizia i primi mesi del 2026 - La premier spinge affinché l'ultimo sì del Senato alla riforma arrivi a ottobre, prima che inizi l'iter della legge di Bilancio. Riporta ilfoglio.it