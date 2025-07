Lo Spid diventa a pagamento | altri due operatori introducono un canone annuo Quanto costa a partire da quando e con chi resta gratuito

A partire dal 28 luglio, anche InfoCert ha introdotto un canone annuale per il rinnovo dello Spid, seguendo le orme di Aruba, che aveva già preso la stessa decisione a maggio. Lo Spid, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un sistema che permette ai cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti con un’unica identità digitale. In questo modo, due tra i principali identity provider italiani, di fronte alla mancanza dei fondi pubblici promessi dal Governo, hanno deciso di rendere a pagamento un servizio che era nato come gratuito. 🔗 Leggi su Open.online

SPID a pagamento dal 2025: InfoCert introduce un canone annuo - Dal 28 luglio 2025, InfoCert, uno dei principali identity provider italiani, inizierà a richiedere un canone annuo di 5,98 euro (IVA inclusa) per il mantenimento dello SPID.

Spid a pagamento, ecco chi chiede un canone annuale. Otto italiani su 10 pronti a cambiare - Roma, 21 giugno 2025 – Lo Spid a pagamento non piace agli italiani. La modifica, già introdotta a maggio da un provider ( Aruba, che farà pagare dal secondo anno di attivazione 4,9 euro più Iva l’anno), a cui si aggiungerà il 28 giugno un altro fornitore ( Infocert, con 5,9 euro all’anno), potrebbe essere la mossa per far abbandonare questa modalità di identificazione digitale a milioni di persone.

